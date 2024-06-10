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Дума начала работу над законами по предложениям Путина, озвученным на ПМЭФе

Поручения президента касаются мер поддержки населения и бизнеса
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума начала работать над законопроектами, которые позволят реализовать поручения президента РФ Владимира Путина, озвученные им в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.  

«Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам», – сказал Володин.

По его словам, эта работа имеет для Госдумы приоритетное значение. Прежде всего, речь идет о социально значимых законопроектах, касающихся индексации пенсий работающих пенсионеров и опережающего роста зарплат. Кроме того, предстоит рассмотреть законопроекты по поддержке экономики и регионов, включая инициативы по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики, о региональном инвестиционном стандарте, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов, а также о креативных индустриях, добавил Володин.

Представить предложения по выполнению плана законодательного обеспечения должен зампредседателя спикера Александр Жуков совместно с профильными комитетами.

ПМЭФ прошел 5-8 июня. В ходе пленарного заседания Путин анонсировал ряд мер поддержки населения и бизнеса. В частности, глава государства призвал установить законодательное ограничение деприватизации, чтобы результаты экономически необоснованных, но легальных процедур остались неизменными. Для российских IT-компаний президент предложил до 2030 г. установить ставку в 5% по налогу на прибыль. Он также поручил расширить программу семейной ипотеки, вернуть практику индексации выплат работающим пенсионерам и изменить механизм индексации минимального размера оплаты труда, привязав ее к общему росту зарплат в экономике.

Путин в ходе выступления на ПМЭФе также заявил о необходимости поддерживать несырьевой, неэнергетический экспорт из России, чтобы к 2030 г. его объем вырос минимум на две трети по сравнению с 2023 г. Президент напомнил также, что доля импорта в РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. По его словам, этому будет способствовать укрепление финансового, технологического, кадрового суверенитета, а также наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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