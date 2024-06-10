Дума начала работу над законами по предложениям Путина, озвученным на ПМЭФе

Дума начала работу над законами по предложениям Путина, озвученным на ПМЭФеПоручения президента касаются мер поддержки населения и бизнеса
«Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам», – сказал Володин.
По его словам, эта работа имеет для Госдумы приоритетное значение. Прежде всего, речь идет о социально значимых законопроектах, касающихся индексации пенсий работающих пенсионеров и опережающего роста зарплат. Кроме того, предстоит рассмотреть законопроекты по поддержке экономики и регионов, включая инициативы по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики, о региональном инвестиционном стандарте, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов, а также о креативных индустриях, добавил Володин.
Представить предложения по выполнению плана законодательного обеспечения должен зампредседателя спикера Александр Жуков совместно с профильными комитетами.
ПМЭФ прошел 5-8 июня. В ходе пленарного заседания Путин анонсировал ряд мер поддержки населения и бизнеса. В частности, глава государства призвал установить законодательное ограничение деприватизации, чтобы результаты экономически необоснованных, но легальных процедур остались неизменными. Для российских IT-компаний президент предложил до 2030 г. установить ставку в 5% по налогу на прибыль. Он также поручил расширить программу семейной ипотеки, вернуть практику индексации выплат работающим пенсионерам и изменить механизм индексации минимального размера оплаты труда, привязав ее к общему росту зарплат в экономике.
Путин в ходе выступления на ПМЭФе также заявил о необходимости поддерживать несырьевой, неэнергетический экспорт из России, чтобы к 2030 г. его объем вырос минимум на две трети по сравнению с 2023 г. Президент напомнил также, что доля импорта в РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. По его словам, этому будет способствовать укрепление финансового, технологического, кадрового суверенитета, а также наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции.