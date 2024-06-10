Дума начала работу над законами по предложениям Путина, озвученным на ПМЭФе

Путин в ходе выступления на ПМЭФе также заявил о необходимости поддерживать несырьевой, неэнергетический экспорт из России, чтобы к 2030 г. его объем вырос минимум на две трети по сравнению с 2023 г. Президент напомнил также, что доля импорта в РФ должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. По его словам, этому будет способствовать укрепление финансового, технологического, кадрового суверенитета, а также наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции.