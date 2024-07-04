Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 5,1% с октября

Законопроект внесли в Госдуму в начале июня, ответственным был назначен комитет по обороне. 20 июня депутаты приняли поправки в первом чтении. До этого Министерство финансов предлагало проиндексировать военные пенсии на 4,5%. В конце мая глава ведомства Антон Силуанов сообщил о планируемом повышении на 5,1%. Оно связано с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития.