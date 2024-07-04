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Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 5,1% с октября

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об индексации пенсии военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября этого года, следует из думской базы.

Поправки коснулись федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу». Согласно пояснительной записке, с 1 октября 2024 г. предлагается установить выплаты в размере 89,83% от размера указанного денежного довольствия.

Законопроект внесли в Госдуму в начале июня, ответственным был назначен комитет по обороне. 20 июня депутаты приняли поправки в первом чтении. До этого Министерство финансов предлагало проиндексировать военные пенсии на 4,5%. В конце мая глава ведомства Антон Силуанов сообщил о планируемом повышении на 5,1%. Оно связано с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития.

В 2023 г. был принят закон, согласно которому с октября этого года размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,32%. Также был принят закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам 1 января 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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