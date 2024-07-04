Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 5,1% с октября
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об индексации пенсии военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября этого года, следует из думской базы.
Поправки коснулись федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу». Согласно пояснительной записке, с 1 октября 2024 г. предлагается установить выплаты в размере 89,83% от размера указанного денежного довольствия.
Законопроект внесли в Госдуму в начале июня, ответственным был назначен комитет по обороне. 20 июня депутаты приняли поправки в первом чтении. До этого Министерство финансов предлагало проиндексировать военные пенсии на 4,5%. В конце мая глава ведомства Антон Силуанов сообщил о планируемом повышении на 5,1%. Оно связано с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития.
В 2023 г. был принят закон, согласно которому с октября этого года размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,32%. Также был принят закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам 1 января 2024 г.