Госдума в первом чтении приняла поправки о повышении пенсии военным пенсионерам
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в федеральный закон о пенсионном обеспечении военных пенсионеров, выплаты повысят на 5,1%. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской базы.
«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1%», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ответственным комитетом назначен комитет Госдумы по обороне. Согласно пояснительной записке, с 1 октября этого года предлагается установить выплаты в размере 89,83% от размера указанного денежного довольствия.
30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 1 октября 2024 г. пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. Ранее ведомство планировало индексацию пенсий на 4,5%, изменения произошли с уточнением прогноза инфляции. На данный момент размер военной пенсии – 41 000 руб. и выше.
В 2023 г. был принят закон, согласно которому с октября этого года размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,32%. Также был принят закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам 1 января 2024 г. Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается в размере 113 руб. 05 коп., а фиксированная выплата страховой пенсии – 8134 руб. 88 коп.