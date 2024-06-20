Госдума в первом чтении приняла поправки о повышении пенсии военным пенсионерам

В 2023 г. был принят закон, согласно которому с октября этого года размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,32%. Также был принят закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам 1 января 2024 г. Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается в размере 113 руб. 05 коп., а фиксированная выплата страховой пенсии – 8134 руб. 88 коп.