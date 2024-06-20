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Госдума в первом чтении приняла поправки о повышении пенсии военным пенсионерам

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в федеральный закон о пенсионном обеспечении военных пенсионеров, выплаты повысят на 5,1%. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской базы.

«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1%», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ответственным комитетом назначен комитет Госдумы по обороне. Согласно пояснительной записке, с 1 октября этого года предлагается установить выплаты в размере 89,83% от размера указанного денежного довольствия.

30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 1 октября 2024 г. пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1%. Ранее ведомство планировало индексацию пенсий на 4,5%, изменения произошли с уточнением прогноза инфляции. На данный момент размер военной пенсии – 41 000 руб. и выше.

В 2023 г. был принят закон, согласно которому с октября этого года размер понижающего коэффициента при расчете военной пенсии составит 89,32%. Также был принят закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам 1 января 2024 г. Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается в размере 113 руб. 05 коп., а фиксированная выплата страховой пенсии – 8134 руб. 88 коп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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