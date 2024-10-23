Минобороны подготовило проект о единовременных выплатах при ранении

Минобороны подготовило проект о единовременных выплатах при раненииТакже ведомство разработало типовой документ о праве на компенсацию при гибели бойца
Минобороны России разработало порядок предоставления единовременных выплат при увольнении или ранении в случае, если в договоре бойца с организацией эти выплаты не были прописаны. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных актов.
Как указано в пояснительной записке, выплаты будут покрываться за счет специально предусмотренных для этих целей средств федерального бюджета. Члены добровольческих формирований также смогут претендовать на них.
Выплаты единовременных пособий будут производятся на основании документов, подтверждающих наличие у военнослужащих, действующих или уволенных с военной службы, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, или членов семей погибших солдат прав на компенсации.
Иностранцы не смогут их получать. Также на выплаты не могут претендовать военнослужащие, которые получили ранение, увечье умышленно или в состоянии алкогольного опьянения. Выплаты не будут полагаться в случае нахождения бойца вне территории выполнения боевых задач. Решение комиссии о выплате единовременного пособия оформляется приказом командира воинской части.
Для получения выплат необходимо предоставить типовые заполненные бланки от военной врачебной комиссии. Ведомство также разработало шаблон. В документе должно быть четкое описание причины травмы, а в случае гибели – описание места пребывания и обязанностей военнослужащего. В случае болезни врачебная комиссия также обязана описать причинно-следственную связь, в случае облучения комиссия должна постановить, что военнослужащий получил опасную дозу радиации при исполнении своих обязанностей, уточняет Минобороны. Также ведомство планирует обязать военные комиссариаты содействовать гражданам, претендующим на единовременные выплаты. В случае расформирования комиссариата, граждане в праве обращаться в инстанцию правопреемника.
Минобороны отмечает, что единовременные выплаты производятся в соответствии с приказом ведомства, потому дополнительные выплаты, которые предлагаются в субъектах РФ, возлагаются исключительно на администрации.
18 октября министерство предложило установить статус ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации. Статус ветерана боевых действий позволит добровольцам и членам их семей получать соответствующие меры социальной поддержки.