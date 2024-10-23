Минобороны подготовило проект о единовременных выплатах при ранении

Для получения выплат необходимо предоставить типовые заполненные бланки от военной врачебной комиссии. Ведомство также разработало шаблон. В документе должно быть четкое описание причины травмы, а в случае гибели – описание места пребывания и обязанностей военнослужащего. В случае болезни врачебная комиссия также обязана описать причинно-следственную связь, в случае облучения комиссия должна постановить, что военнослужащий получил опасную дозу радиации при исполнении своих обязанностей, уточняет Минобороны. Также ведомство планирует обязать военные комиссариаты содействовать гражданам, претендующим на единовременные выплаты. В случае расформирования комиссариата, граждане в праве обращаться в инстанцию правопреемника.