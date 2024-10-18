Минобороны хочет установить статус ветерана добровольцам с начала спецоперации

«Для этого воинская часть, выполняющая мероприятия по формированию добровольческих формирований, в 10-дневный срок со дня издания приказа командира воинской части об убытии лица <…> для выполнения специальных задач в составе добровольческого формирования направляет сведения <…> и документы <…> в военный комиссариат субъекта РФ по месту постановки на воинский учет (месту жительства) лица, принимающего участие в специальной военной операции», – уточняется в проекте постановления Минобороны.