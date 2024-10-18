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Минобороны хочет установить статус ветерана добровольцам с начала спецоперации

Ведомости

Министерство обороны России предлагает установить статус ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации. Проект поправок в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Проектом постановления определяется порядок оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Для этого воинская часть, выполняющая мероприятия по формированию добровольческих формирований, в 10-дневный срок со дня издания приказа командира воинской части об убытии лица <…> для выполнения специальных задач в составе добровольческого формирования направляет сведения <…> и документы <…> в военный комиссариат субъекта РФ по месту постановки на воинский учет (месту жительства) лица, принимающего участие в специальной военной операции», – уточняется в проекте постановления Минобороны.

Статус ветерана боевых действий позволит добровольцам и членам их семей получать соответствующие меры социальной поддержки.

Для добровольцев и контрактников, служащих в зоне спецоперации, главы регионов регулярно увеличивают денежные выплаты. Правительство Ханты-Мансийского автономного округу (ХМАО – Югра) увеличило на 900 000 руб. размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны. С учетом иных доплат военнослужащие получат разово по 2,75 млн руб.

Глава Курганской Вадим Шумков области с 7 октября увеличил в 2,5 раза выплату за контракт с Минобороны. Добровольцы будут получать 1,5 млн руб. вместо предыдущих 650 000 руб.

28 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что обеспечение безопасности в стране является приоритетом, для этого армия должна постоянно получать современное вооружение и технику, а военные и их семьи – меры соцподдержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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