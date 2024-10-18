Минобороны хочет установить статус ветерана добровольцам с начала спецоперации
Министерство обороны России предлагает установить статус ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации. Проект поправок в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Проектом постановления определяется порядок оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.
«Для этого воинская часть, выполняющая мероприятия по формированию добровольческих формирований, в 10-дневный срок со дня издания приказа командира воинской части об убытии лица <…> для выполнения специальных задач в составе добровольческого формирования направляет сведения <…> и документы <…> в военный комиссариат субъекта РФ по месту постановки на воинский учет (месту жительства) лица, принимающего участие в специальной военной операции», – уточняется в проекте постановления Минобороны.
Статус ветерана боевых действий позволит добровольцам и членам их семей получать соответствующие меры социальной поддержки.
Для добровольцев и контрактников, служащих в зоне спецоперации, главы регионов регулярно увеличивают денежные выплаты. Правительство Ханты-Мансийского автономного округу (ХМАО – Югра) увеличило на 900 000 руб. размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны. С учетом иных доплат военнослужащие получат разово по 2,75 млн руб.
Глава Курганской Вадим Шумков области с 7 октября увеличил в 2,5 раза выплату за контракт с Минобороны. Добровольцы будут получать 1,5 млн руб. вместо предыдущих 650 000 руб.
28 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что обеспечение безопасности в стране является приоритетом, для этого армия должна постоянно получать современное вооружение и технику, а военные и их семьи – меры соцподдержки.