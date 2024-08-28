Шойгу: военные должны стабильно снабжаться техникой и иметь соцобеспечение
Обеспечение безопасности в стране является приоритетом, для этого армия должна постоянно получать современное вооружение и технику, а военные и их семьи – меры соцподдержки. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании во Владикавказе с участием полпреда президента в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло, пишет ТАСС.
«Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование вооруженных сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов», – сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что для всех участников специальной военной операции, как для добровольцев, так и для кадровых военных, социальные гарантии должны быть равными и не зависеть от статуса, в котором они выполняли боевые задачи.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности поддержки участников спецоперации. В частности, для этого был создан специальный государственный фонд «Защитники Отечества». Его задача – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и их родных, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. В июле в Москве начал работу первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» смогут решить вопросы социального и медицинского обслуживания, также специалисты окажут содействие в розыске пропавших военнослужащих членам их семей.
Кроме того, в стране был создан проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По словам Путина, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.