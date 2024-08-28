Шойгу: военные должны стабильно снабжаться техникой и иметь соцобеспечение

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности поддержки участников спецоперации. В частности, для этого был создан специальный государственный фонд «Защитники Отечества». Его задача – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и их родных, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. В июле в Москве начал работу первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» смогут решить вопросы социального и медицинского обслуживания, также специалисты окажут содействие в розыске пропавших военнослужащих членам их семей.