В Госдуме пройдут стажировку участники спецоперации из «Времени героев»

У ЛДПР большой опыт привлечения студентов на практику, такая практика началась при Владимире Жириновском, говорит председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов: «В комитете мы тоже берем студентов на практику. Недавно наши стажеры-юристы принимали участие в разработке двух законопроектов, которые были внесены в Госдуму». Поэтому Нилов поддерживает решение о том, чтобы участники «Времени героев» приходили на стажировку в Госдуме: «Их будут рады видеть и во фракции, и в комитете по труду. Тем более что в ведении нашего комитета находятся закон о ветеранах, законопроекты по соцподдержке семей участников спецоперации. Поэтому мы готовы брать стажеров, чтобы у них появился опыт в законодательной сфере».