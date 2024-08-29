В Госдуме пройдут стажировку участники спецоперации из «Времени героев»Наставниками смогут стать депутаты Госдумы и сотрудники аппарата
Участники спецоперации, которые обучаются по программе «Время героев», пройдут стажировку в Госдуме. Распоряжение об утверждении порядка прохождения такой стажировки в Госдуме и ее аппарате подписал 26 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ведомости» ознакомились с текстом распоряжения и порядком, их подлинность подтвердили двое собеседников на Охотном Ряду.
В документе Володин ссылается на распоряжение президента от 22 июля 2024 г. № 219-рп «Об организации прохождения стажировки (практики) участниками специальной программы обучения кадров «Время героев». Оно не публиковалось в открытом доступе.
Что сказано в документе
В думском порядке говорится, что такая стажировка является частью самой программы «Время героев». Она проводится с целью «формирования необходимых знаний, умений и навыков в области государственного управления». При прохождении стажировки депутаты, а также сотрудники аппарата Госдумы могут стать наставниками с согласия спикера или руководителя аппарата нижней палаты.
На сайте Госдумы появилась новость о том, что несколько депутатов уже стали наставниками (см. врез).
Наставники определяют человека из числа помощников депутатов или сотрудников аппарата, который ответственен за организацию стажировки. Также они организуют проход стажеров в Госдуму и проведение мероприятий, знакомят со структурой Госдумы, особенностями прохождения госслужбы в аппарате и проч., следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости».
Лица, ответственные за прохождение стажировки, с учетом предложений наставника формируют проект плана стажировки, оказывают содействие стажеру при прохождении практики и контролируют выполнение плана стажировки. Они же обеспечивают подготовку промежуточного и итогового отчетов.
Аппарат Госдумы при прохождении стажировки обеспечивает безопасность пребывания стажеров в здании нижней палаты, соблюдение требований нормативных правовых актов, которые регулируют место работы. Также стажерам предоставляется место для работы и подключают к информационно-телекоммуникационной сети Госдумы «в объеме, необходимом для выполнения плана стажировки».
Фракции готовы стажировать героев
«Единая Россия» работает с участниками спецоперации, выдвигает их на выборы «и конечно, мы обязательно включимся и в этот процесс», говорит первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин: «Нужно использовать все механизмы, чтобы помогать участникам СВО, в том числе и вовлекая их в активную политическую жизнь». Можно будет использовать их экспертный взгляд на законопроекты, считает Вяткин: «Кроме того, их опыт и знания могут быть востребованы не только фракциями, но и комитетами».
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что партия будет брать к себе стажеров из участников программы: «Они будут изучать программу партии «Десять шагов к достойной жизни» и уже в будущем, когда будут работать на постах во власти, станут ее реализовывать». По словам Ющенко, стажеры наверняка будут участвовать в работе комитетов, которые возглавляют депутаты от КПРФ.
Кто работает наставником
Первый вице-спикер Александр Жуков принимает участие в программе в качестве наставника депутата народного совета ЛНР Яна Лещенко. Вице-спикер Ирина Яровая – наставник медика Александры Родионовой. Глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин стал наставником зампреда заксобрания Забайкальского края Александра Сапожникова.
У ЛДПР большой опыт привлечения студентов на практику, такая практика началась при Владимире Жириновском, говорит председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов: «В комитете мы тоже берем студентов на практику. Недавно наши стажеры-юристы принимали участие в разработке двух законопроектов, которые были внесены в Госдуму». Поэтому Нилов поддерживает решение о том, чтобы участники «Времени героев» приходили на стажировку в Госдуме: «Их будут рады видеть и во фракции, и в комитете по труду. Тем более что в ведении нашего комитета находятся закон о ветеранах, законопроекты по соцподдержке семей участников спецоперации. Поэтому мы готовы брать стажеров, чтобы у них появился опыт в законодательной сфере».
«Справедливая Россия» также готова работать с участниками программы и брать их к себе на стажировку, говорит первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев: «Понятно, в чем их сила. Они представляют интересы тех, кто воевал, знают, что нужно участникам спецоперации и их семьям. Поэтому, конечно, мы готовы брать их на стажировку и с ними готовить законопроекты, которые будут помогать военным и их семьям».
Стажировки являются частью обучающей программы «Время героев» и по президентскому распоряжению проводятся в различных федеральных госорганах и госкорпорациях, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. «Для политических партий это удобный формат, чтобы рекрутировать подготовленных кандидатов из числа участников спецоперации в свои списки на думских выборах в 2026 г. или интегрировать их в гуманитарные штабы», – считает он.
«Взять к себе соискателей могут захотеть и в аппаратах фракций – например, для разработки законодательных инициатив от участников спецоперации. В отличие от студентов-практикантов стажеры из этой программы не будут заниматься бумажной работой, скорее их привлекут к подготовке круглых столов, работе с обращениями граждан, составлению благодарностей», – предполагает Склянчук.