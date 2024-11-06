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Сенатор Рубио заявил о необходимости остановить тупиковый украинский конфликт

Ведомости

Война на Украине зашла в тупик и ее нужно остановить, заявил сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио в эфире телеканала Today.

«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть завершена. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну», – сказал Рубио.

Он добавил, что победивший президентские выборы Дональд Трамп хочет завершения войны.

«Что касается Украины, кто хочет войны? Дональд Трамп хочет, чтобы она завершилась. Как бизнесмен, он не будет говорить о тактике, которая приведет к этой цели. Но я не понимаю, почему бы нам не хотеть завершения войны», – отметил сенатор, добавив, что такая позиция не делает Трампа «фанатом [Владимира] Путина».

Марко Рубио является одним из кандидатов на пост госсекретаря США после инаугурации Трампа, сообщает издание The Hill.

Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США, которые прошли 5 ноября, получая большинство голосов выборщиков. По предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, тогда как за кандидата от демократов Камалу Харрис – 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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