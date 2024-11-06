Сенатор Рубио заявил о необходимости остановить тупиковый украинский конфликт

«Что касается Украины, кто хочет войны? Дональд Трамп хочет, чтобы она завершилась. Как бизнесмен, он не будет говорить о тактике, которая приведет к этой цели. Но я не понимаю, почему бы нам не хотеть завершения войны», – отметил сенатор, добавив, что такая позиция не делает Трампа «фанатом [Владимира] Путина».