Сенатор Рубио заявил о необходимости остановить тупиковый украинский конфликт
Война на Украине зашла в тупик и ее нужно остановить, заявил сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио в эфире телеканала Today.
«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть завершена. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну», – сказал Рубио.
Он добавил, что победивший президентские выборы Дональд Трамп хочет завершения войны.
«Что касается Украины, кто хочет войны? Дональд Трамп хочет, чтобы она завершилась. Как бизнесмен, он не будет говорить о тактике, которая приведет к этой цели. Но я не понимаю, почему бы нам не хотеть завершения войны», – отметил сенатор, добавив, что такая позиция не делает Трампа «фанатом [Владимира] Путина».
Марко Рубио является одним из кандидатов на пост госсекретаря США после инаугурации Трампа, сообщает издание The Hill.
Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США, которые прошли 5 ноября, получая большинство голосов выборщиков. По предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, тогда как за кандидата от демократов Камалу Харрис – 48%.