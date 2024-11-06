СК предложил закрепить выплаты в случае гибели гражданского персонала Минобороны
Следственный комитет (СК) России предложил закрепить порядок назначения выплат до 5 млн руб. в случае гибели гражданских служащих Минобороны РФ и работников СК в зоне боевых действий. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Выплаты в случае гибели либо ранения лиц, принимавших участие в обеспечении выполнения задач в ходе спецоперации на Украине и при боях в Сирии с 30 сентября 2015 г., предлагается закрепить в размере 5 млн и 3 млн руб.
СК предлагает включить в категорию граждан, подпадающих под такие выплаты, также лиц, чья смерть наступила вследствие увечья в зонах боевых действий до истечения одного года со дня их увольнения со службы.
Необходимость закрепления таких выплат возникла после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего указа 11 марта. Выплаты будут предоставлены семьям гражданского персонала ВС РФ, ФСИН, служб судебных приставов и фельдъегерской связи, таможенных органов, священников и некоторых других категорий госслужащих.
6 августа Путин распространил такую выплату на сотрудников Следственного комитета. Если следователь погиб на спецоперации, единовременная выплата супругу или супруге, родителям и детям будет осуществляться в размере 5 млн руб. в равных долях. Сотрудники СК, которые в период проведения спецоперации получили ранение, травму или контузию, получат единовременную выплату в 3 млн руб.