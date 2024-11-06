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СК предложил закрепить выплаты в случае гибели гражданского персонала Минобороны

Ведомости

Следственный комитет (СК) России предложил закрепить порядок назначения выплат до 5 млн руб. в случае гибели гражданских служащих Минобороны РФ и работников СК в зоне боевых действий. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Выплаты в случае гибели либо ранения лиц, принимавших участие в обеспечении выполнения задач в ходе спецоперации на Украине и при боях в Сирии с 30 сентября 2015 г., предлагается закрепить в размере 5 млн и 3 млн руб.

СК предлагает включить в категорию граждан, подпадающих под такие выплаты, также лиц, чья смерть наступила вследствие увечья в зонах боевых действий до истечения одного года со дня их увольнения со службы.

Необходимость закрепления таких выплат возникла после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего указа 11 марта. Выплаты будут предоставлены семьям гражданского персонала ВС РФ, ФСИН, служб судебных приставов и фельдъегерской связи, таможенных органов, священников и некоторых других категорий госслужащих.

6 августа Путин распространил такую выплату на сотрудников Следственного комитета. Если следователь погиб на спецоперации, единовременная выплата супругу или супруге, родителям и детям будет осуществляться в размере 5 млн руб. в равных долях. Сотрудники СК, которые в период проведения спецоперации получили ранение, травму или контузию, получат единовременную выплату в 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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