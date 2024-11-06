СК предложил закрепить выплаты в случае гибели гражданского персонала Минобороны

6 августа Путин распространил такую выплату на сотрудников Следственного комитета. Если следователь погиб на спецоперации, единовременная выплата супругу или супруге, родителям и детям будет осуществляться в размере 5 млн руб. в равных долях. Сотрудники СК, которые в период проведения спецоперации получили ранение, травму или контузию, получат единовременную выплату в 3 млн руб.