Путин распространил на сотрудников СК выплату в случае гибели на спецоперации
Президент России Владимир Путин распространил на сотрудников Следственного комитета выплату в случае ранения или гибели в зоне проведения спецоперации. Глава государства подписал соответствующий указ.
Если следователь погиб на спецоперации, единовременная выплата супругу или супруге, родителям и детям будет осуществляться в размере 5 млн руб. в равных долях. Столько же могут выделить семьям сотрудников, которые погибли от ран в течение года.
Сотрудники СК, которые в период проведения спецоперации получили ранение, травму или контузию, получат единовременную выплату в 3 млн руб. Указ вступил в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 г.
Летом 2023 г. Путин подписал указ, согласно которому в случае гибели участников создания фортификационных рубежей их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб. Если работник пострадал в результате обстрелов, то его семье выплатят 3 млн руб. В марте этого года выплаты также распространили на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств.