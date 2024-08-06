Путин распространил на сотрудников СК выплату в случае гибели на спецоперации

Летом 2023 г. Путин подписал указ, согласно которому в случае гибели участников создания фортификационных рубежей их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб. Если работник пострадал в результате обстрелов, то его семье выплатят 3 млн руб. В марте этого года выплаты также распространили на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств.