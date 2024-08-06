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Путин распространил на сотрудников СК выплату в случае гибели на спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин распространил на сотрудников Следственного комитета выплату в случае ранения или гибели в зоне проведения спецоперации. Глава государства подписал соответствующий указ.

Если следователь погиб на спецоперации, единовременная выплата супругу или супруге, родителям и детям будет осуществляться в размере 5 млн руб. в равных долях. Столько же могут выделить семьям сотрудников, которые погибли от ран в течение года.

Сотрудники СК, которые в период проведения спецоперации получили ранение, травму или контузию, получат единовременную выплату в 3 млн руб. Указ вступил в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 г.

Летом 2023 г. Путин подписал указ, согласно которому в случае гибели участников создания фортификационных рубежей их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб. Если работник пострадал в результате обстрелов, то его семье выплатят 3 млн руб. В марте этого года выплаты также распространили на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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