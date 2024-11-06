МИД КНР поздравил Трампа с победой на американских президентских выборах

Министерство иностранных дел Китая поздравило кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах США, добавив, что уважает выбор американского народа.



«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием на пост президента», – ответил представитель китайского МИДа на вопрос журналистов о результатах президентских выборов в Соединенных Штатах.