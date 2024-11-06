В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США на правах штата
В Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за присоединение своей территории к США на правах полноценного штата, сообщает газета Nuevo Dia.
Помимо варианта «за присоединение к США», были предложены и другие: обретение независимости или создание расширенной автономии в виде ассоциированного государства с правом на самоуправление.
После подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набирают 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев. Идею расширенной автономии поддержали 12,33% жителей острова.
Как пишут «РИА Новости», в 2020 г. 52,5% участников референдума высказались за присоединение к США. На тот момент администрация Дональда Трампа не учла результаты референдума, а Конгресс не предпринял никаких действий по этому вопросу.
Нынешняя администрация президента Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение. Это может привести к тому, что результаты референдума будут рассмотрены в Конгрессе.