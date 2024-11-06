Захарова спросила Зеленского о полете на Марс после его слов о Трампе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала поздравление президента Украины Владимира Зеленского с победой Дональда Трампа на выборах в президенты США.
Она спросила, не обсуждал ли президент Зеленский с американским предпринимателем Илоном Маском возможность полёта на Марс.
«Многие бы скинулись», – пошутила Захарова.
Ранее Bloomberg писал, Зеленский считает, что план Трампа «мир через силу» может стать основой для разрешения российско-украинского конфликта. Перед этим заявлением он поздравил новоизбранного президента с победой на выборах США, которые прошли 5 ноября.