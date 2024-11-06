Business Insider: участки в США столкнулись с неумением зумеров ставить подпись
Избирательные участки в США столкнулись с неумением представителей поколения Z ставить подпись в бюллетене, пишет Business Insider.
Секретарь штата Невада Франсиско Агилар рассказал о проблеме с распознаванием подписей, из-за которой было отклонено большое количество бюллетеней избирателей, голосовавших по почте.
По данным офиса секретаря штата Невада, накануне дня выборов более 11 300 бюллетеней, полученных по почте, нуждались в заверении подписей в округе Кларк, а более 1800 бюллетеней требовали исправлений в округе Уошо. На этой неделе штат продолжает обрабатывать бюллетени, и ожидается, что эти цифры будут увеличиваться.
Дело в том, что по законам Соединенных Штатов требуется подпись избирателя на почтовых бюллетенях. В некоторых штатах требуются дополнительные проверки, в том числе сравнение этой подписи с подписью избирателя в базе данных. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, примерно в двух третях штатов существует процедура «исправления» бюллетеней. Эта процедура позволяет избирателям узнать, что их бюллетени не были учтены, и дать им возможность исправить ошибку. Этот процесс может занять несколько дней и продлить процесс подсчёта голосов.
Бюллетени без проверяемых подписей не подсчитываются в штатах, где нет процедуры исправления.
Основательница организаций Vote America и Vote Дебра Кливер заявила, что давно выступает за отказ от сопоставления подписей и замену его проверяемым и уникальным идентификатором, таким как удостоверение личности или комбинация даты рождения и частичного номера социального страхования.
«Основная проблема здесь в том, что подпись не является уникальным идентификатором. Второстепенная проблема в том, что в школах больше не учат каллиграфии», – сказала она.
С 2010 г. во многих американских школах перестали писать от руки на уроках, поэтому зумеры не владеют этим навыком.
Накануне президентских выборов кандидат от Демократической партии Камала Харрис написала в X, что благодарна представителям поколения Z за поддержку.