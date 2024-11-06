Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Business Insider: участки в США столкнулись с неумением зумеров ставить подпись

Ведомости

Избирательные участки в США столкнулись с неумением представителей поколения Z ставить подпись в бюллетене, пишет Business Insider.

Секретарь штата Невада Франсиско Агилар рассказал о проблеме с распознаванием подписей, из-за которой было отклонено большое количество бюллетеней избирателей, голосовавших по почте.

По данным офиса секретаря штата Невада, накануне дня выборов более 11 300 бюллетеней, полученных по почте, нуждались в заверении подписей в округе Кларк, а более 1800 бюллетеней требовали исправлений в округе Уошо. На этой неделе штат продолжает обрабатывать бюллетени, и ожидается, что эти цифры будут увеличиваться.

Дело в том, что по законам Соединенных Штатов требуется подпись избирателя на почтовых бюллетенях. В некоторых штатах требуются дополнительные проверки, в том числе сравнение этой подписи с подписью избирателя в базе данных. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, примерно в двух третях штатов существует процедура «исправления» бюллетеней. Эта процедура позволяет избирателям узнать, что их бюллетени не были учтены, и дать им возможность исправить ошибку. Этот процесс может занять несколько дней и продлить процесс подсчёта голосов.

Бюллетени без проверяемых подписей не подсчитываются в штатах, где нет процедуры исправления.

Основательница организаций Vote America и Vote Дебра Кливер заявила, что давно выступает за отказ от сопоставления подписей и замену его проверяемым и уникальным идентификатором, таким как удостоверение личности или комбинация даты рождения и частичного номера социального страхования.

 «Основная проблема здесь в том, что подпись не является уникальным идентификатором. Второстепенная проблема в том, что в школах больше не учат каллиграфии», – сказала она.

С 2010 г. во многих американских школах перестали писать от руки на уроках, поэтому зумеры не владеют этим навыком.

Накануне президентских выборов кандидат от Демократической партии Камала Харрис написала в X, что благодарна представителям поколения Z за поддержку.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных