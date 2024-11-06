Business Insider: участки в США столкнулись с неумением зумеров ставить подпись

Дело в том, что по законам Соединенных Штатов требуется подпись избирателя на почтовых бюллетенях. В некоторых штатах требуются дополнительные проверки, в том числе сравнение этой подписи с подписью избирателя в базе данных. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, примерно в двух третях штатов существует процедура «исправления» бюллетеней. Эта процедура позволяет избирателям узнать, что их бюллетени не были учтены, и дать им возможность исправить ошибку. Этот процесс может занять несколько дней и продлить процесс подсчёта голосов.