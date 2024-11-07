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Лавров: кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления

Ведомости

Кандидатура нового посла России в США на данный момент проходит стандартную процедуру оформления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Исхожу из того, что американская администрация – республиканская – будет заинтересована назначить нового посла, мы не будем чинить какие-либо препятствия», – добавил Лавров.

Проработавший семь лет послом России в США 69-летний Анатолий Антонов вернулся в Москву 6 октября. Он был отозван из Вашингтона 5 октября. Еще в июне 2024 г. Антонов в телеграмме по случаю 30-летия «ПИР-центра» писал о скором завершении своей работы. 4 октября он сообщил о получении российскими дипломатами и лично им угроз физической расправы. Дипломат отмечал, что по мере приближения президентских выборов работать в США становилось все сложнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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