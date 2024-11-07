Лавров: кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления

Проработавший семь лет послом России в США 69-летний Анатолий Антонов вернулся в Москву 6 октября. Он был отозван из Вашингтона 5 октября. Еще в июне 2024 г. Антонов в телеграмме по случаю 30-летия «ПИР-центра» писал о скором завершении своей работы. 4 октября он сообщил о получении российскими дипломатами и лично им угроз физической расправы. Дипломат отмечал, что по мере приближения президентских выборов работать в США становилось все сложнее.