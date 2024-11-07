В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина переговорить с Байденом
Президент РФ Владимир Путин не планирует проведение разговора с уходящим в 2025 г. лидером США Джо Байденом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Путин не планирует, нет», – ответил Песков.
Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.
Байден 6 ноября поздравил Трампа с победой. Действующий глава страны также пригласил его посетить Белый дом для обсуждения переходного периода.