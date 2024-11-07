В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина переговорить с Байденом

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.