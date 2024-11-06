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Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поздравил его с победой на президентских выборах. Об этом пишет AP со ссылкой на Белый дом.

Действующий глава страны также пригласил Трампа посетить Белый дом для обсуждения переходного периода. В администрации президента США заявили, что сотрудники согласуют дату «в ближайшем будущем».

Кроме того, Байден уже поговорил с вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис. Он поздравил ее с завершением избирательной кампании, передает AP.

В Белом доме также подтвердили, что Байден планирует обратиться к нации 7 ноября.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%.

AP и The Washington Post со ссылкой на источник сообщили, что Харрис уже позвонила Трампу. По данным СМИ, она поздравила его с победой и «обсудила важность мирной передачи власти». Харрис позже 6 ноября планирует выступить с речью перед своими сторонниками в Вашингтоне в Говардском университете, где она училась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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