Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах

AP и The Washington Post со ссылкой на источник сообщили, что Харрис уже позвонила Трампу. По данным СМИ, она поздравила его с победой и «обсудила важность мирной передачи власти». Харрис позже 6 ноября планирует выступить с речью перед своими сторонниками в Вашингтоне в Говардском университете, где она училась.