Байден поздравил Трампа с победой на президентских выборах
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поздравил его с победой на президентских выборах. Об этом пишет AP со ссылкой на Белый дом.
Действующий глава страны также пригласил Трампа посетить Белый дом для обсуждения переходного периода. В администрации президента США заявили, что сотрудники согласуют дату «в ближайшем будущем».
Кроме того, Байден уже поговорил с вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис. Он поздравил ее с завершением избирательной кампании, передает AP.
В Белом доме также подтвердили, что Байден планирует обратиться к нации 7 ноября.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%.
AP и The Washington Post со ссылкой на источник сообщили, что Харрис уже позвонила Трампу. По данным СМИ, она поздравила его с победой и «обсудила важность мирной передачи власти». Харрис позже 6 ноября планирует выступить с речью перед своими сторонниками в Вашингтоне в Говардском университете, где она училась.