МИД России считает напряженной обстановку в Молдавии после выборов
В Молдавии усиливается «антагонизм» между властью и народом после завершения выборов, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, обстановка в стране остается напряженной.
«И без того изрядно пошатнувшееся доверие молдаван к власти еще больше подорвали многочисленные нарушения и махинации, которыми сопровождались избирательная кампания и голосование. <...> Реальные результаты выборов и референдума показали, что Россию жители Молдавии считают не угрозой, а по-прежнему другом и надежным партнером. Ценим такое отношение и выступаем за развитие сотрудничества с народом Республики Молдовы», – сказала она.
Захарова посчитала показательным обращение президента Молдавии Майи Санду к избирателям в Северной Америке и Западной Европе – глава страны после подведения итогов поблагодарила их за поддержку. По словам Захаровой, в ответ в самой Молдавии Санду «окрестили президентом диаспоры и призвали проголосовавших за нее соотечественников за рубежом забрать ее к себе».
Официальный представитель МИД РФ назвала «откровенным издевательством» то, что в России было открыто только два участка на полумиллионную молдавскую диаспору – на них смогли проголосовать 10 000 человек. Она также заявила, что российские молдаване, которые поехали в Молдавию для голосования, были лишены этой возможности, поскольку на границе РФ и Латвии их разворачивали «под предлогом угрозы безопасности ЕС».
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Санду. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 930 139 голосов избирателей (55,35%). Ее оппонент, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 750 430 голосов (44,65%).