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МИД России считает напряженной обстановку в Молдавии после выборов

Ведомости

В Молдавии усиливается «антагонизм» между властью и народом после завершения выборов, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, обстановка в стране остается напряженной.

«И без того изрядно пошатнувшееся доверие молдаван к власти еще больше подорвали многочисленные нарушения и махинации, которыми сопровождались избирательная кампания и голосование. <...> Реальные результаты выборов и референдума показали, что Россию жители Молдавии считают не угрозой, а по-прежнему другом и надежным партнером. Ценим такое отношение и выступаем за развитие сотрудничества с народом Республики Молдовы», – сказала она.

Захарова посчитала показательным обращение президента Молдавии Майи Санду к избирателям в Северной Америке и Западной Европе – глава страны после подведения итогов поблагодарила их за поддержку. По словам Захаровой, в ответ в самой Молдавии Санду «окрестили президентом диаспоры и призвали проголосовавших за нее соотечественников за рубежом забрать ее к себе».

Официальный представитель МИД РФ назвала «откровенным издевательством» то, что в России было открыто только два участка на полумиллионную молдавскую диаспору – на них смогли проголосовать 10 000 человек. Она также заявила, что российские молдаване, которые поехали в Молдавию для голосования, были лишены этой возможности, поскольку на границе РФ и Латвии их разворачивали «под предлогом угрозы безопасности ЕС».

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одержала действующий президент Санду. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 930 139 голосов избирателей (55,35%). Ее оппонент, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 750 430 голосов (44,65%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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