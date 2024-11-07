МИД России считает напряженной обстановку в Молдавии после выборов

Официальный представитель МИД РФ назвала «откровенным издевательством» то, что в России было открыто только два участка на полумиллионную молдавскую диаспору – на них смогли проголосовать 10 000 человек. Она также заявила, что российские молдаване, которые поехали в Молдавию для голосования, были лишены этой возможности, поскольку на границе РФ и Латвии их разворачивали «под предлогом угрозы безопасности ЕС».