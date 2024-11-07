Токаев назвал значимым событием предстоящий визит Путина в Казахстан

«Мы тщательно готовимся в предстоящей поездке. Мы считаем, что это станет значимым событием в межгосударственных отношениях. Сотрудничество между странами является образцовым и быстро развивается», – сказал Токаев. Он отметил, что визит Путина придаст новый импульс стратегическому партнерству и союзническим отношениям.