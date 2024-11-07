Токаев назвал значимым событием предстоящий визит Путина в Казахстан
Визит президента России Владимира Путина в Казахстан готовится, сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, это станет значимым событием.
«Мы тщательно готовимся в предстоящей поездке. Мы считаем, что это станет значимым событием в межгосударственных отношениях. Сотрудничество между странами является образцовым и быстро развивается», – сказал Токаев. Он отметил, что визит Путина придаст новый импульс стратегическому партнерству и союзническим отношениям.
В свою очередь Лавров сообщил, что многостороннее сотрудничество стран, включая повестку предстоящего визита, детально прорабатывается между правительствами и внешнеполитическими ведомствами.
7 ноября министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что визит Путина в Астану состоится 27 ноября. Позже в тот же день это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин посещал Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда российский лидер провел ряд двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером (с 28 июля президентом республики является Масуд Пезешкиан).