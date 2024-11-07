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Токаев назвал значимым событием предстоящий визит Путина в Казахстан

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан готовится, сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, это станет значимым событием.

«Мы тщательно готовимся в предстоящей поездке. Мы считаем, что это станет значимым событием в межгосударственных отношениях. Сотрудничество между странами является образцовым и быстро развивается», – сказал Токаев. Он отметил, что визит Путина придаст новый импульс стратегическому партнерству и союзническим отношениям.

В свою очередь Лавров сообщил, что многостороннее сотрудничество стран, включая повестку предстоящего визита, детально прорабатывается между правительствами и внешнеполитическими ведомствами.

7 ноября министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что визит Путина в Астану состоится 27 ноября. Позже в тот же день это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Путин посещал Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда российский лидер провел ряд двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером (с 28 июля президентом республики является Масуд Пезешкиан).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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