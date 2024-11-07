Владимир Путин совершит визит в Астану 27 ноября

Владимир Путин совершит визит в Астану 27 ноябряЭто подтвердили главы МИД России Лавров и Казахстана Нуртлеу на встрече
Визит президента России Владимира Путина в Астану состоится 27 ноября. Об этом 7 ноября заявил министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу, а также подтвердил его российский коллега Сергей Лавров перед началом переговоров в расширенном составе, передает корреспондент «Ведомостей».
«Сегодня казахстанско-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Этому способствуют традиционные регулярные контакты наших государств, предстоящий 27 ноября госвизит президента России Владимира Путина в Казахстан», – сказал Нуртлеу, упомянув статус стратегического союзничества Москвы и Астаны.
Лавров также отметил, что ему приятно «находиться среди наших казахских друзей, продолжить интенсивный диалог». «Отношения у нас на подъеме. Идет серьезная подготовка к государственному визиту в Казахстан 27 ноября, десятки документов, подготовка которых ускорилась, чтобы максимально насытить предстоящий саммит», – сказал Лавров.
По словам российского министра, Россия заинтересована в развитии различных форм сотрудничества в рамках форматов, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС. Лавров также упомянул и приглашение Астане стать страной – партнером БРИКС. В сентябре в администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявили, что несмотря на приглашения, страна не рассматривает вариант полноценного членства в объединении в обозримом будущем.
Касаясь двусторонних отношений Москвы и Астаны, Лавров отметил, что «растет торгово-экономическое сотрудничество», подтвердив слова своего казахстанского коллеги Нуртлеу о высокой роли России в товарообороте Казахстана – «в тройке ведущих торговых партнеров», особенно в промышленности и ТЭК. «Реализуются флагманские стратегические проекты, в том числе договор о поставке газа в Узбекистан, газификация северо-восточных областей Казахстана. Это создает устойчивую инфраструктуру в одной из основных сфер, необходимых для развития связей», – сказал российский министр.
О подготовке визита в Казахстан говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 28 октября. За день до этого, 27 октября, агентство «Казтаг» сообщило со ссылкой на протокол межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, что Путин может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.
Последний раз российский президент посетил Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда же Путин провел серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером (с 28 июля президентом республики является Масуд Пезешкиан).
26 августа Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сотрудничество стран в энергетической сфере. Тогда пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что главы государств условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Путина в Астану.