Владимир Путин совершит визит в Астану 27 ноября

Касаясь двусторонних отношений Москвы и Астаны, Лавров отметил, что «растет торгово-экономическое сотрудничество», подтвердив слова своего казахстанского коллеги Нуртлеу о высокой роли России в товарообороте Казахстана – «в тройке ведущих торговых партнеров», особенно в промышленности и ТЭК. «Реализуются флагманские стратегические проекты, в том числе договор о поставке газа в Узбекистан, газификация северо-восточных областей Казахстана. Это создает устойчивую инфраструктуру в одной из основных сфер, необходимых для развития связей», – сказал российский министр.