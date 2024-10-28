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Кремль готовит визит Путина в Казахстан

Ведомости

Кремль сейчас готовит визит президента Владимира Путина в Казахстан. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О датах своевременно проинформируем», – уточнил Песков.

27 октября агентство «Казтаг» сообщило со ссылкой на протокол межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, что Путин может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.

«Комиссия поручила: профильным министерствам и ведомствам Республики Казахстан и Российской Федерации ускорить работу по завершению внутригосударственных процедур, необходимых для внесения двусторонних документов на подписание в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. В. Путина в Республику Казахстан 27 ноября 2024 г.», – говорится в протоколе.

В 2023 г. товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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