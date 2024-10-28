Кремль готовит визит Путина в Казахстан
Кремль сейчас готовит визит президента Владимира Путина в Казахстан. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«О датах своевременно проинформируем», – уточнил Песков.
27 октября агентство «Казтаг» сообщило со ссылкой на протокол межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, что Путин может посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября.
«Комиссия поручила: профильным министерствам и ведомствам Республики Казахстан и Российской Федерации ускорить работу по завершению внутригосударственных процедур, необходимых для внесения двусторонних документов на подписание в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. В. Путина в Республику Казахстан 27 ноября 2024 г.», – говорится в протоколе.
В 2023 г. товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.