Товарооборот России и Казахстана в 2023 году вырос до рекордных 2,5 трлн рублей
В прошлом году товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г.
«Несмотря на турбулентность в глобальной экономике, российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. В прошлом году взаимный товарооборот составил более 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, и превысил рекордный показатель 2022 г.», – сказал Мишустин.
Он добавил, что накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.
«Реализуются масштабные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях», – отметил премьер-министр РФ.
В ходе переговоров 4 марта Мишустин и Бектенов также выразили готовность к конструктивной совместной работе.
В прошлом году глава кабмина РФ сообщал, что по итогам 2022 г. взаимный товарооборот России и Казахстана достиг 2 трлн руб., или 13 трлн тенге (по курсу на тот момент). Рост показателя составил 6%.
2 марта пресс-служба Кремля информировала, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней повестки и послание российского лидера Федеральному собранию. Главы государств подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства, говорилось в сообщении.