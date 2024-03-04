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Экономика

Товарооборот России и Казахстана в 2023 году вырос до рекордных 2,5 трлн рублей

Ведомости

В прошлом году товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г.

«Несмотря на турбулентность в глобальной экономике, российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. В прошлом году взаимный товарооборот составил более 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, и превысил рекордный показатель 2022 г.», – сказал Мишустин.

Он добавил, что накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.

«Реализуются масштабные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях», – отметил премьер-министр РФ.

В ходе переговоров 4 марта Мишустин и Бектенов также выразили готовность к конструктивной совместной работе.

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В прошлом году глава кабмина РФ сообщал, что по итогам 2022 г. взаимный товарооборот России и Казахстана достиг 2 трлн руб., или 13 трлн тенге (по курсу на тот момент). Рост показателя составил 6%.

2 марта пресс-служба Кремля информировала, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней повестки и послание российского лидера Федеральному собранию. Главы государств подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства, говорилось в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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