Товарооборот России и Казахстана в 2023 году вырос до рекордных 2,5 трлн рублей

В прошлом году товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г.