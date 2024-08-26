Путин обсудил с Токаевым сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике», – говорится в сообщении.
Пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что главы государств условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Путина в Астану. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Токаев выразил признательность за приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани.
До этого Путин и Токаев встречались в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в июле. Во время председательства Казахстана было проведено более 150 мероприятий, подписано 60 новых документов, в том числе антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества и стратегия развития энергетического сотрудничества.
В июле также стало известно, что объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд за январь – май текущего года. Рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия.