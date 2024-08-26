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Путин обсудил с Токаевым сотрудничество в энергетике

Ведомости

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сотрудничество стран в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике», – говорится в сообщении.

Пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что главы государств условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Путина в Астану. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Токаев выразил признательность за приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани.

До этого Путин и Токаев встречались в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в июле. Во время председательства Казахстана было проведено более 150 мероприятий, подписано 60 новых документов, в том числе антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества и стратегия развития энергетического сотрудничества.

В июле также стало известно, что объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд за январь – май текущего года. Рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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