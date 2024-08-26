Путин обсудил с Токаевым сотрудничество в энергетике

До этого Путин и Токаев встречались в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в июле. Во время председательства Казахстана было проведено более 150 мероприятий, подписано 60 новых документов, в том числе антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества и стратегия развития энергетического сотрудничества.