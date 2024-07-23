Казахстан увеличил экспорт в Россию на 5,7%
В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных института экономических исследований министерства экономики республики.
Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. Поставки в Италию, несмотря на сокращение в 10,5%, составили $4,6 млрд.
В целом экспорт страны вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.
В то же время, отмечают исследователи, импорт Казахстана сократился. В основном в страну ввозят автомобили ($3,4 млрд), лекарства ($2,2 млрд), телефоны ($1,9 млрд) и летательные аппараты ($1,3 млрд). Россия остается крупнейшим поставщиком товаров в республику, несмотря на уменьшение показателя на 10,1% до $7,2 млрд.
В прошлом году товарооборот РФ и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.