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Казахстан увеличил экспорт в Россию на 5,7%

Ведомости

В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных института экономических исследований министерства экономики республики.

Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. Поставки в Италию, несмотря на сокращение в 10,5%, составили $4,6 млрд.

В целом экспорт страны вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.

В то же время, отмечают исследователи, импорт Казахстана сократился. В основном в страну ввозят автомобили ($3,4 млрд), лекарства ($2,2 млрд), телефоны ($1,9 млрд) и летательные аппараты ($1,3 млрд). Россия остается крупнейшим поставщиком товаров в республику, несмотря на уменьшение показателя на 10,1% до $7,2 млрд.

В прошлом году товарооборот РФ и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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