Казахстан увеличил экспорт в Россию на 5,7%

В прошлом году товарооборот РФ и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.