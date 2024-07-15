Казахстан предложит странам ЕАЭС запретить ввоз автомобилей старше семи лет
Казахстан намерен обсудить со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрет на ввоз автомобилей старше семи лет. Об этом рассказал директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев, передает Kazinform.
«Мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент. И если все пять стран нас поддержат единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие автомобили», – сообщил Бектибаев на публичном обсуждении петиции по отмене утильсбора.
Он пояснил, что в 2023 г. в Казахстане было легализовано более 330 000 ввезенных из ЕАЭС автомобилей. Их средний возраст составил 17 лет. По словам Бектибаева, многие из этих машин не соответствуют требованиям техрегламента по безопасности и экологическому классу.
Согласно материалам «Автостата», с которыми ознакомились «Ведомости», средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России в первом полугодии выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. Исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов считает, что на эту динамику могли повлиять изменения правил начисления ввозной таможенной пошлины на автомобили из стран ЕАЭС, которые были введены с 1 апреля. По словам директора Национального агентства промышленной информации Татьяны Арабаджи, во второй половине года также ожидается рост цен.