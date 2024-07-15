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Казахстан предложит странам ЕАЭС запретить ввоз автомобилей старше семи лет

Ведомости

Казахстан намерен обсудить со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрет на ввоз автомобилей старше семи лет. Об этом рассказал директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев, передает Kazinform.

«Мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент. И если все пять стран нас поддержат единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие автомобили», – сообщил Бектибаев на публичном обсуждении петиции по отмене утильсбора.

Он пояснил, что в 2023 г. в Казахстане было легализовано более 330 000 ввезенных из ЕАЭС автомобилей. Их средний возраст составил 17 лет. По словам Бектибаева, многие из этих машин не соответствуют требованиям техрегламента по безопасности и экологическому классу.

Согласно материалам «Автостата», с которыми ознакомились «Ведомости», средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России в первом полугодии выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. Исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов считает, что на эту динамику могли повлиять изменения правил начисления ввозной таможенной пошлины на автомобили из стран ЕАЭС, которые были введены с 1 апреля. По словам директора Национального агентства промышленной информации Татьяны Арабаджи, во второй половине года также ожидается рост цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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