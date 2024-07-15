Казахстан предложит странам ЕАЭС запретить ввоз автомобилей старше семи лет

Согласно материалам «Автостата», с которыми ознакомились «Ведомости», средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России в первом полугодии выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. Исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов считает, что на эту динамику могли повлиять изменения правил начисления ввозной таможенной пошлины на автомобили из стран ЕАЭС, которые были введены с 1 апреля. По словам директора Национального агентства промышленной информации Татьяны Арабаджи, во второй половине года также ожидается рост цен.