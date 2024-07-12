Цены на новые легковые автомобили в первом полугодии поднялись на 14%

В первом полугодии 2023 г. динамика роста цен была чуть медленнее по сравнению с тем же периодом 2024 г.: тогда они выросли на 12% год к году до 2,68 млн руб., свидетельствуют данные агентства. За весь прошлый год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн руб. Это на 24% больше, чем в 2022 г.