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Цены на новые легковые автомобили в первом полугодии поднялись на 14%

До конца года участники рынка ожидают замедления роста стоимости машин
Денис Ильюшенков
Подъем ключевой ставки ЦБ – основной фактор риска для цен на легковые автомобили, считают участники рынка и эксперты/ Андрей Гордеев / Ведомости

Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) новой легковой машины в России в первом полугодии 2024 г. выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. Об этом говорится в материалах аналитического агентства «Автостат», с которыми ознакомились «Ведомости». При этом в июне цены даже снизились на 1% год к году до 2,95 млн руб.

В первом полугодии 2023 г. динамика роста цен была чуть медленнее по сравнению с тем же периодом 2024 г.: тогда они выросли на 12% год к году до 2,68 млн руб., свидетельствуют данные агентства. За весь прошлый год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн руб. Это на 24% больше, чем в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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