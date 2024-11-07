Путин допустил использование ядерного оружия Западом
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии гарантий, что Запад не применит ядерное оружие. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.
«Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом», – сказал Путин.
Путин также сообщил, что в политике США и их союзников все чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Это очень опасная формула, отметил президент.
25 сентября Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.
В обновленной доктрине уточнены и условия перехода России к применению ядерного оружия. Путин уточнил, что власти будут рассматривать такой сценарий при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – добавил Путин.
Корректировки в ядерную доктрину России стоит считать сигналом странам Запада, заявил 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.