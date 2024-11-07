Путин допустил использование ядерного оружия Западом

25 сентября Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.