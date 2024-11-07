Путин: любая монополия рано или поздно заканчивается

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» сообщил, что переход к многополярному миру является «длительным» и «мучительным» из-за гегемонов, которые не хотят терять свою роль. Представитель Кремля заявил, что мир уже переходит к многополярной системе, которая является более справедливой, неколониальной и где превалируют отношения равноправия.