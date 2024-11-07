Путин: любая монополия рано или поздно заканчивается
Президент России Владимир Путин, рассуждая о роли Запада в мировой политике, заявил, что любая монополия, «как известно из уроков истории», рано или поздно заканчивается. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.
«Это всегда вредная вещь (монополия), в том числе для ее участников», – сказал Путин.
Президент добавил, что западный «либерализм выродился в крайнюю нетерпимость к любой альтернативе, любой суверенной и независимой мысли».
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» сообщил, что переход к многополярному миру является «длительным» и «мучительным» из-за гегемонов, которые не хотят терять свою роль. Представитель Кремля заявил, что мир уже переходит к многополярной системе, которая является более справедливой, неколониальной и где превалируют отношения равноправия.
4 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» заявил, что разговор о принципах сосуществования государств в многополярном мире «идет туго» по вине западных стран.