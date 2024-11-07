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Путин: страны НАТО вынудили Россию принять ответные действия

Ведомости

В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО своими действиями вынудили Россию принять ответные меры.

Путин подчеркнул, что Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине, вынудив Россию начать спецоперацию.

«НАТО просто вынудили нас на ответные действия, добились того, чего хотели», – сказал президент.

Путин назвал Североатлантический альянс единственным оставшимся в мире блоком, «откровенным анахронизмом».

Путин принимает участие в пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».

В мероприятии принимают участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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