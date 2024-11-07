Путин: страны НАТО вынудили Россию принять ответные действия
В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО своими действиями вынудили Россию принять ответные меры.
Путин подчеркнул, что Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине, вынудив Россию начать спецоперацию.
«НАТО просто вынудили нас на ответные действия, добились того, чего хотели», – сказал президент.
Путин назвал Североатлантический альянс единственным оставшимся в мире блоком, «откровенным анахронизмом».
Путин принимает участие в пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии принимают участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.