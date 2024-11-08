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Южная Корея провела учения с боевыми стрельбами после запуска ракет КНДР

Ведомости

Южная Корея запустила баллистическую ракету класса «земля – земля» Hyunmoo-II в Желтое море после серии ракетных запусков КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Учения с боевыми стрельбами состоялись 7 ноября в западном уезде Тэан, в 108 км от Сеула. В рамках запуска ракеты Hyunmoo-II отрабатывалось поражение потенциальной морской цели.

«В ходе этих учений с боевой стрельбой военные продемонстрировали твердую решимость ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи, а также возможности и готовность наносить точечные удары по источнику провокации противника», – сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.

5 ноября генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что из Северной Кореи было выпущено не менее семи баллистических ракет малой дальности. По его словам, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

За несколько дней до этого, 1 ноября, власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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