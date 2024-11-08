Южная Корея провела учения с боевыми стрельбами после запуска ракет КНДР

За несколько дней до этого, 1 ноября, власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.