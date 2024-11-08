Южная Корея провела учения с боевыми стрельбами после запуска ракет КНДР
Южная Корея запустила баллистическую ракету класса «земля – земля» Hyunmoo-II в Желтое море после серии ракетных запусков КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Учения с боевыми стрельбами состоялись 7 ноября в западном уезде Тэан, в 108 км от Сеула. В рамках запуска ракеты Hyunmoo-II отрабатывалось поражение потенциальной морской цели.
«В ходе этих учений с боевой стрельбой военные продемонстрировали твердую решимость ответить на любую провокацию со стороны Северной Кореи, а также возможности и готовность наносить точечные удары по источнику провокации противника», – сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.
5 ноября генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что из Северной Кореи было выпущено не менее семи баллистических ракет малой дальности. По его словам, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
За несколько дней до этого, 1 ноября, власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.