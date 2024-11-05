Минобороны Японии: Северная Корея запустила не менее семи баллистических ракет
Из Северной Кореи было запущено не менее семи баллистических ракет малой дальности, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает государственно-общественная центральная телерадиокомпания Японии NHK.
«По нашим оценкам, по меньшей мере семь из них пролетели на максимальной высоте около 100 км на расстояние около 400 км», – сказал Хаяси.
Отвечая на вопрос, связан ли запуск с президентскими выборами в США, он сказал, что убедительных доказательств этому нет.
«Северная Корея запустила ракету класса МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) 31-го числа прошлого месяца, ряд ее действий угрожает миру и безопасности нашей страны и международного сообщества и является абсолютно неприемлемым. Мы выразили решительный протест против действий Северной Кореи по каналам нашего посольства в Пекине и решительно осудили ее действия», – добавил он.
1 ноября власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам. По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Совет Безопасности ООН анонсировал заседание по поводу недавнего запуска КНДР «Хвасон-19», оно запланировано на 4 ноября.