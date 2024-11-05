Минобороны Японии: Северная Корея запустила не менее семи баллистических ракет

1 ноября власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам. По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Совет Безопасности ООН анонсировал заседание по поводу недавнего запуска КНДР «Хвасон-19», оно запланировано на 4 ноября.