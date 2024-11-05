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Минобороны Японии: Северная Корея запустила не менее семи баллистических ракет

Ведомости

Из Северной Кореи было запущено не менее семи баллистических ракет малой дальности, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает государственно-общественная центральная телерадиокомпания Японии NHK.

«По нашим оценкам, по меньшей мере семь из них пролетели на максимальной высоте около 100 км на расстояние около 400 км», – сказал Хаяси.

Отвечая на вопрос, связан ли запуск с президентскими выборами в США, он сказал, что убедительных доказательств этому нет.

«Северная Корея запустила ракету класса МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) 31-го числа прошлого месяца, ряд ее действий угрожает миру и безопасности нашей страны и международного сообщества и является абсолютно неприемлемым. Мы выразили решительный протест против действий Северной Кореи по каналам нашего посольства в Пекине и решительно осудили ее действия», – добавил он.

1 ноября власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам. По данным минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 1000 км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Совет Безопасности ООН анонсировал заседание по поводу недавнего запуска КНДР «Хвасон-19», оно запланировано на 4 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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