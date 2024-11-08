Дмитрий Патрушев возглавил правкомиссию по вопросам природопользования

Согласно сообщению на сайте правительства, в поле деятельности правкомиссии будет взаимодействие органов власти и организаций по вопросам госполитики в таких сферах, как природопользование, охрана окружающей среды, развитие лесного и водохозяйственных комплексов. Среди конкретных вопросов, которыми занимается комиссия, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, а также использование особо охраняемых природных территорий.