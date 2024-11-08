Дмитрий Патрушев возглавил правкомиссию по вопросам природопользования
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. Комиссию возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев, следует из распоряжения.
Заместителями председателя комиссии стали глава Минприроды Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Ответственным секретарем назначен замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
В комиссию также вошли замминистра природных ресурсов Максим Корольков, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак и замглавы Минстроя Алексей Ересько.
Согласно сообщению на сайте правительства, в поле деятельности правкомиссии будет взаимодействие органов власти и организаций по вопросам госполитики в таких сферах, как природопользование, охрана окружающей среды, развитие лесного и водохозяйственных комплексов. Среди конкретных вопросов, которыми занимается комиссия, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, а также использование особо охраняемых природных территорий.