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Дмитрий Патрушев возглавил правкомиссию по вопросам природопользования

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов. Комиссию возглавил вице-премьер Дмитрий Патрушев, следует из распоряжения.

Заместителями председателя комиссии стали глава Минприроды Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Ответственным секретарем назначен замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

В комиссию также вошли замминистра природных ресурсов Максим Корольков, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак и замглавы Минстроя Алексей Ересько.

Согласно сообщению на сайте правительства, в поле деятельности правкомиссии будет взаимодействие органов власти и организаций по вопросам госполитики в таких сферах, как природопользование, охрана окружающей среды, развитие лесного и водохозяйственных комплексов. Среди конкретных вопросов, которыми занимается комиссия, – использование и охрана недр, обращение с отходами производства и потребления, а также использование особо охраняемых природных территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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