МИД КНР: союз с Россией не нацелен на другие страны
Суть сотрудничества России и КНР заключается в стратегическом партнерстве, а не в соперничестве с другими странами. Об этом сообщила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.
Такой ответ представитель МИДа дала в рамках комментария слов президента России Владимира Путина о сотрудничестве с Китаем и политики сдерживания, проводимой властями США.
По ее словам, отношения с Россией представляют «партнерство в новую эпоху». Оба государства основывают свою политику на принципах «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», убеждена Мао.
Как отмечает представитель МИДа, политика сдерживания и подавления становится все более неактуальной. «Соперничество между крупными державами не соответствует тенденциям времени», – заключила Мао.
В августе Россия и Китай подписали семь соглашений в сфере образования, туризма, спорта и кино, сообщила член госсовета КНР Шэнь Ицинь.
В июне президент России подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции. Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции.