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МИД КНР: союз с Россией не нацелен на другие страны

Ведомости

Суть сотрудничества России и КНР заключается в стратегическом партнерстве, а не в соперничестве с другими странами. Об этом сообщила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

Такой ответ представитель МИДа дала в рамках комментария слов президента России Владимира Путина о сотрудничестве с Китаем и политики сдерживания, проводимой властями США.

По ее словам, отношения с Россией представляют «партнерство в новую эпоху». Оба государства основывают свою политику на принципах «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», убеждена Мао.

Как отмечает представитель МИДа, политика сдерживания и подавления становится все более неактуальной. «Соперничество между крупными державами не соответствует тенденциям времени», – заключила Мао.

В августе Россия и Китай подписали семь соглашений в сфере образования, туризма, спорта и кино, сообщила член госсовета КНР Шэнь Ицинь.

В июне президент России подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции. Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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