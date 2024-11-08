Эрдоган пригласил Трампа в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, в Турцию. Об этом сообщил портал En Son Haber.
Эрдоган также пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для Соединенных Штатов, турецкого региона и всего мира. По его словам, Трамп действительно показал «отличный пример борьбы со многими трудностями», включая покушение на убийство и судебное разбирательство. Турецкий лидер отметил, что пока все это происходило, Трамп продолжал свою избирательную кампанию «в очень сильной манере, не сдаваясь, не уставая».
«Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и США иначе, чем в прошлом», – пояснил Эрдоган.
6 ноября Эрдоган поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США, назвав его своим другом. Он также напомнил политику об обещании завершить военные действия между Украиной и РФ.