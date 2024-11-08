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Эрдоган пригласил Трампа в Турцию

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, в Турцию. Об этом сообщил портал En Son Haber.

Эрдоган также пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для Соединенных Штатов, турецкого региона и всего мира. По его словам, Трамп действительно показал «отличный пример борьбы со многими трудностями», включая покушение на убийство и судебное разбирательство. Турецкий лидер отметил, что пока все это происходило, Трамп продолжал свою избирательную кампанию «в очень сильной манере, не сдаваясь, не уставая».

«Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и США иначе, чем в прошлом», – пояснил Эрдоган.

6 ноября Эрдоган поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США, назвав его своим другом. Он также напомнил политику об обещании завершить военные действия между Украиной и РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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