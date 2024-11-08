Эрдоган пригласил Трампа в Турцию

Эрдоган также пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для Соединенных Штатов, турецкого региона и всего мира. По его словам, Трамп действительно показал «отличный пример борьбы со многими трудностями», включая покушение на убийство и судебное разбирательство. Турецкий лидер отметил, что пока все это происходило, Трамп продолжал свою избирательную кампанию «в очень сильной манере, не сдаваясь, не уставая».