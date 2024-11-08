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США перебросили на Ближний Восток истребители F-15E Strike Eagle

Ведомости

Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-15E Strike Eagle, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

«Сегодня в зону ответственности CENTCOM прибывают F-15E Strike Eagle из 492-й эскадрильи авиабазы Лейкенхит, Англия», – говорится в сообщении командования.

7 ноября израильские СМИ со ссылкой на сайты отслеживания полетов сообщали, что США направляют дополнительную эскадрилью F-15E Strike Eagle на Ближний Восток на фоне возможного удара Ирана по Израилю. По их данным, не менее 12 самолетов летели в Иорданию. Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе, отмечалось в публикациях.

В ночь на 26 октября израильские ВВС атаковали ракетами военные объекты Ирана в ответ на запуск Тегераном 200 баллистических ракет 1 октября. 28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты республики. 31 октября Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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