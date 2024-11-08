США перебросили на Ближний Восток истребители F-15E Strike Eagle

7 ноября израильские СМИ со ссылкой на сайты отслеживания полетов сообщали, что США направляют дополнительную эскадрилью F-15E Strike Eagle на Ближний Восток на фоне возможного удара Ирана по Израилю. По их данным, не менее 12 самолетов летели в Иорданию. Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе, отмечалось в публикациях.