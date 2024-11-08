США перебросили на Ближний Восток истребители F-15E Strike Eagle
Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-15E Strike Eagle, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.
«Сегодня в зону ответственности CENTCOM прибывают F-15E Strike Eagle из 492-й эскадрильи авиабазы Лейкенхит, Англия», – говорится в сообщении командования.
7 ноября израильские СМИ со ссылкой на сайты отслеживания полетов сообщали, что США направляют дополнительную эскадрилью F-15E Strike Eagle на Ближний Восток на фоне возможного удара Ирана по Израилю. По их данным, не менее 12 самолетов летели в Иорданию. Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе, отмечалось в публикациях.
В ночь на 26 октября израильские ВВС атаковали ракетами военные объекты Ирана в ответ на запуск Тегераном 200 баллистических ракет 1 октября. 28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты республики. 31 октября Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля.