США перебрасывают истребители F-15E Strike Eagle на Ближний Восток
США направляют дополнительную эскадрилью F-15E Strike Eagle на Ближний Восток на фоне возможного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на сайты отслеживания полетов.
Не менее 12 самолетов направляются в Иорданию. Американские военные пока официально не заявляли о переброске истребителей. Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе, отмечается в публикации. Предполагается, что ракеты или дроны могут запустить с территории Ирака.
До этого министр обороны США Ллойд Остин также приказал направить на Ближний Восток бомбардировщики B-52 Stratofortress, самолеты-заправщики и эсминцы ВМС. В октябре Вашингтон отправил в Израиль противоракетную систему THAAD.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали ракетами военные объекты Ирана в ответ на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов Ирана были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет.
28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты республики. 31 октября Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля.