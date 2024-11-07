США перебрасывают истребители F-15E Strike Eagle на Ближний Восток

Не менее 12 самолетов направляются в Иорданию. Американские военные пока официально не заявляли о переброске истребителей. Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе, отмечается в публикации. Предполагается, что ракеты или дроны могут запустить с территории Ирака.