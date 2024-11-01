Axios: Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака
Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака. Атака может произойти в ближайшие дни, сообщает Axios со ссылкой на источники в израильской разведке.
Тегеран может провести операцию с задействованием большого количества беспилотников и баллистических ракет до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, уточнили в разведке. Атака с иракской, а не иранской территории является попыткой Ирана избежать еще одного израильского нападения на стратегические объекты в исламской республике, отмечает Axios. Как сообщил американский источник в администрации, США не осведомлены, принято ли решение иранскими властями нанести удар в ближайшее время.
31 октября Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля до выборов в США 5 ноября. Накануне, 30 октября, The Times of Israel со ссылкой на источники писала, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал закончить войну в Газе к тому времени, когда он, в случае победы на выборах, вернется к власти.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали ракетами военные объекты Ирана в ответ на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов Ирана были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. 28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты республики.