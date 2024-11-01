Axios: Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака

Тегеран может провести операцию с задействованием большого количества беспилотников и баллистических ракет до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, уточнили в разведке. Атака с иракской, а не иранской территории является попыткой Ирана избежать еще одного израильского нападения на стратегические объекты в исламской республике, отмечает Axios. Как сообщил американский источник в администрации, США не осведомлены, принято ли решение иранскими властями нанести удар в ближайшее время.