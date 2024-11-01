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Axios: Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака

Ведомости

Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака. Атака может произойти в ближайшие дни, сообщает Axios со ссылкой на источники в израильской разведке.

Тегеран может провести операцию с задействованием большого количества беспилотников и баллистических ракет до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, уточнили в разведке. Атака с иракской, а не иранской территории является попыткой Ирана избежать еще одного израильского нападения на стратегические объекты в исламской республике, отмечает Axios. Как сообщил американский источник в администрации, США не осведомлены, принято ли решение иранскими властями нанести удар в ближайшее время.

31 октября Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля до выборов в США 5 ноября. Накануне, 30 октября, The Times of Israel со ссылкой на источники писала, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал закончить войну в Газе к тому времени, когда он, в случае победы на выборах, вернется к власти.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали ракетами военные объекты Ирана в ответ на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов Ирана были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. 28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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