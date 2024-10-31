Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля до выборов в США
Иран намерен нанести Израилю «решительный и болезненный» удар в ответ на недавнюю атаку, который, скорее всего, случится до президентских выборов в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами Тегерана.
«Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», – цитирует агентство собеседника, который добавил, что реакция Тегерана, вероятно, последует до выборов американского президента.
Выборы президента в США пройдут 5 ноября. 30 октября The Times of Israel со ссылкой на источники писала, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал закончить войну в Газе к тому времени, когда он, в случае победы на выборах, вернется к власти.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали ракетами военные объекты Ирана в ответ на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов Ирана были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. 28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты Исламской Республики.
МИД Ирана расценил израильскую атаку по стране как нарушение международного права и Устава ООН, заявив, что считает себя вправе защищать свою территорию.