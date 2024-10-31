Иран пригрозил «болезненным» ответом на атаку Израиля до выборов в США

Выборы президента в США пройдут 5 ноября. 30 октября The Times of Israel со ссылкой на источники писала, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал закончить войну в Газе к тому времени, когда он, в случае победы на выборах, вернется к власти.