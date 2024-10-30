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Трамп призвал Израиль закончить войну до его вступления в должность президента

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал закончить войну в Газе к тому времени, когда он, в случае победы на выборах, вернется к власти. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

По словам неназванного бывшего чиновника администрации Трампа и израильского чиновника, Трамп сказал Нетаньяху об этом еще в июле. Источник из США подчеркнул, что республиканец «не был конкретен в своем обращении к Нетаньяху» и мог поддержать «остаточную активность» Армии обороны Израиля, если Иерусалим официально объявит о прекращении войны.

Официальные лица Израиля заявляли, что Армия обороны страны будет поддерживать буферную зону внутри сектора Газа и возвращаться в районы по всему анклаву тогда, когда зафиксирует попытки «Хамас» перегруппироваться. Трамп в последние недели говорил, что предоставит Израилю больше свободы в принятии решений. Он критикует действующего президента США Джо Байдена за то, что тот пытается ограничить ответные меры Иерусалима на атаку Ирана 1 октября.

Бывший американский чиновник также сообщил, что Трамп до инаугурации хочет обеспечить Израилю возращение заложников. Республиканец в июле предупреждал, что те, кто удерживает заложников из США, «заплатят очень высокую цену» в случае, если их не освободят до его вступления в должность.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Трамп – ее главный соперник на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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