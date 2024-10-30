Трамп призвал Израиль закончить войну до его вступления в должность президента
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал закончить войну в Газе к тому времени, когда он, в случае победы на выборах, вернется к власти. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.
По словам неназванного бывшего чиновника администрации Трампа и израильского чиновника, Трамп сказал Нетаньяху об этом еще в июле. Источник из США подчеркнул, что республиканец «не был конкретен в своем обращении к Нетаньяху» и мог поддержать «остаточную активность» Армии обороны Израиля, если Иерусалим официально объявит о прекращении войны.
Официальные лица Израиля заявляли, что Армия обороны страны будет поддерживать буферную зону внутри сектора Газа и возвращаться в районы по всему анклаву тогда, когда зафиксирует попытки «Хамас» перегруппироваться. Трамп в последние недели говорил, что предоставит Израилю больше свободы в принятии решений. Он критикует действующего президента США Джо Байдена за то, что тот пытается ограничить ответные меры Иерусалима на атаку Ирана 1 октября.
Бывший американский чиновник также сообщил, что Трамп до инаугурации хочет обеспечить Израилю возращение заложников. Республиканец в июле предупреждал, что те, кто удерживает заложников из США, «заплатят очень высокую цену» в случае, если их не освободят до его вступления в должность.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Трамп – ее главный соперник на выборах.