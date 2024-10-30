Трамп призвал Израиль закончить войну до его вступления в должность президента

Официальные лица Израиля заявляли, что Армия обороны страны будет поддерживать буферную зону внутри сектора Газа и возвращаться в районы по всему анклаву тогда, когда зафиксирует попытки «Хамас» перегруппироваться. Трамп в последние недели говорил, что предоставит Израилю больше свободы в принятии решений. Он критикует действующего президента США Джо Байдена за то, что тот пытается ограничить ответные меры Иерусалима на атаку Ирана 1 октября.