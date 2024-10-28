ЦАХАЛ заявила об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана

При этом подчеркивается, что у Ирана есть более 2000 баллистических ракет большой дальности. Во время ударов ЦАХАЛ существующий арсенал такого оружия не пострадал, ущерб был нанесен только возможностям по производству новых ракет. Не пострадала и отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).