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ЦАХАЛ заявила об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана

Ведомости

Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты страны 26 октября, утверждает военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны в соцсети X.

По данным радио, речь идет обо всех батареях зенитных ракет большой дальности, находящихся в распоряжении Исламской республики.

«У Ирана было две таких модели: российский С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи ближнего действия местных иранских моделей.», – говорится в сообщении.

Собеседники «Галей ЦАХАЛа» рассказали, что Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса «земля-воздух» на ближайшие два-три года, так как в современных условиях существуют проблемы с закупкой новых систем противовоздушной обороны (ПВО), а производство новых систем иранского образца займет много времени.

Уточняется, что основные повреждения батарей ПВО были отмечены в Тегеране и западном Иране. По данным армейского радио, отсюда прежде были выпущены баллистические ракеты в сторону Израиля.

При этом подчеркивается, что у Ирана есть более 2000 баллистических ракет большой дальности. Во время ударов ЦАХАЛ существующий арсенал такого оружия не пострадал, ущерб был нанесен только возможностям по производству новых ракет. Не пострадала и отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана в ночь на 26 октября. По данным The Washington Post, среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

При этом, согласно заявлению члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазля Зохреванда, силы ПВО Исламской республики успешно отразили израильские удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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