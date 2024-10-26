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Иран сообщил об успешном отражении атаки Израиля на военные объекты

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана успешно противостояли израильским ударам, которые была направлены против военных объектов на территории республики. Об этом говорится в заявлении иранской базы ПВО, пишет агентство Tasnim. 

Израиль «в попытке обострить напряженность» начал атаки на ряд военных объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, говорится в заявлении. Иранские ПВО перехватили удары и «успешно противостояли актам агрессии», в некоторых районах был нанесен небольшой ущерб, его масштабы расследуются.

Вооруженные силы Ирана сбили почти все израильские истребители и беспилотники, заявил также член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд. 

«В результате ночного удара была атакована только одна из наших оборонительных систем, а это означает, что серьезного ущерба военной и экономической инфраструктуре страны нанесено не было, и мы не понесли больших потерь среди личного состава», – сказал депутат (цитата по ТАСС).

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республике нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать свою территорию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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