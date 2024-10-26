Иран сообщил об успешном отражении атаки Израиля на военные объекты
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана успешно противостояли израильским ударам, которые была направлены против военных объектов на территории республики. Об этом говорится в заявлении иранской базы ПВО, пишет агентство Tasnim.
Израиль «в попытке обострить напряженность» начал атаки на ряд военных объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, говорится в заявлении. Иранские ПВО перехватили удары и «успешно противостояли актам агрессии», в некоторых районах был нанесен небольшой ущерб, его масштабы расследуются.
Вооруженные силы Ирана сбили почти все израильские истребители и беспилотники, заявил также член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.
«В результате ночного удара была атакована только одна из наших оборонительных систем, а это означает, что серьезного ущерба военной и экономической инфраструктуре страны нанесено не было, и мы не понесли больших потерь среди личного состава», – сказал депутат (цитата по ТАСС).
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республике нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать свою территорию.