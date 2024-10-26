МИД Ирана сообщил о праве на оборону после израильского удара

МИД Ирана сообщил о праве на оборону после израильского удараКакой именно последует ответ, дипломаты не уточнили
Иран расценивает атаку Израиля по исламской республикой нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать свою территорию. Об этом сообщается на сайте МИД Ирана.
«Иран, опираясь на законное право на самооборону, которое отражено в ст. 51 Декларации независимости Организации Объединенных Наций, считает себя вправе и обязанным защищаться от внешней агрессии», – говорится в сообщении.
Как именно Тегеран намерен ответить на израильскую атаку в заявлении внешнеполитического ведомства не уточняется.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая истребители F-35. Атака продолжалась на протяжении нескольких часов. The Washington Post писала, что среди военных объектов, подвергшихся атакам, – объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.