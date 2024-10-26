Посольство РФ сообщило о спокойной обстановке в Тегеране после ночной атаки

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась несколько часов. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября, заявили в израильской армии.