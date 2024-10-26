Армия Ирана сообщила о гибели двух военных при атаке Израиля
Двое иранских военных погибли в результате ночных атак Израиля, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление армии исламской республики.
«Вчера вечером армия Исламской Республики Иран принесла в жертву двоих своих солдат, сражаясь с снарядами преступного сионистского режима, чтобы защитить безопасность Ирана и предотвратить вред нации и интересам Ирана», – приводит агентство заявление военных.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Атака длилась несколько часов. Газета The Washington Post сообщила, что среди военных объектов, подвергшихся атакам, – объекты ПВО и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября, заявили в израильской армии.
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал удар по Ирану, посчитав его ограниченным. По его мнению, Тегеран «должен заплатить высокую цену за свою агрессию», приводит его слова The Times of Israel. Решение не атаковать стратегические и экономические объекты в Иране, указал он, было неправильным.