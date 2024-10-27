Нетаньяху назвал атаку на Иран частью кампании по «отсечению щупалец осьминога»

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Axios со ссылкой на источники писало, что атака Израиля парализовала производство ракет в Иране.