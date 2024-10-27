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Нетаньяху назвал атаку на Иран частью кампании по «отсечению щупалец осьминога»

Ведомости

Израиль нанес удар по потенциалу противовоздушной обороны и ракетному производству Ирана 26 октября – это является частью кампании по «отсечению щупалец иранского осьминога». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии поминовения солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Два дня назад мы нанесли удар по голове осьминога, иранского режима», – сказал он (цитата по The Times of Israel).

Нетаньяху также обратился к иранскому народу, отметив, что атаки Израиля направлены против «режима, который угнетает народ и угрожает региону».

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Axios со ссылкой на источники писало, что атака Израиля парализовала производство ракет в Иране.

The Times of Israel пишет, что Нетаньяху поблагодарил за удар начальника генштаба ЦАХАЛ, главу «Моссада», главу военной разведки ЦАХАЛ и командующего ВВС Израиля, но «не своего постоянного политического соперника министра обороны Йоава Галланта». В середине сентября радиостанция Kan со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Галанта.

При этом в Иране заявили о сбитии всех израильских истребителей и беспилотников при атаке 26 октября. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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