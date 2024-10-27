Нетаньяху назвал атаку на Иран частью кампании по «отсечению щупалец осьминога»
Израиль нанес удар по потенциалу противовоздушной обороны и ракетному производству Ирана 26 октября – это является частью кампании по «отсечению щупалец иранского осьминога». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии поминовения солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Два дня назад мы нанесли удар по голове осьминога, иранского режима», – сказал он (цитата по The Times of Israel).
Нетаньяху также обратился к иранскому народу, отметив, что атаки Израиля направлены против «режима, который угнетает народ и угрожает региону».
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Axios со ссылкой на источники писало, что атака Израиля парализовала производство ракет в Иране.
The Times of Israel пишет, что Нетаньяху поблагодарил за удар начальника генштаба ЦАХАЛ, главу «Моссада», главу военной разведки ЦАХАЛ и командующего ВВС Израиля, но «не своего постоянного политического соперника министра обороны Йоава Галланта». В середине сентября радиостанция Kan со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Галанта.
При этом в Иране заявили о сбитии всех израильских истребителей и беспилотников при атаке 26 октября. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.