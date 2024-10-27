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Axios: атака Израиля парализовала производство ракет в Иране

Ведомости

Удар Израиля по Ирану вывел из строя критически важный компонент иранской программы баллистических ракет, эта атака парализует возможности исламской республики по производству вооружений, пишет Axios со ссылкой на источники.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

По информации трех источников в Израиле, атака вывела из строя 12 планетарных смесителей, которые используются для производства твердого топлива в баллистических ракетах большой дальности. Этот удар парализует возможности Ирана по производству ракет, заявил также высокопоставленный американский чиновник. Восстановление оборудования может занять не менее года, производить новые ракеты Тегеран пока не сможет, считают собеседники Axios.

Иран, комментируя атаку, не сообщал о повреждениях на объектах производства ракет или беспилотников, напоминает портал. Вооруженные силы Ирана сбили почти все израильские истребители и беспилотники, утверждал член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд. 

МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республике нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать территорию страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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