Axios: атака Израиля парализовала производство ракет в Иране
Удар Израиля по Ирану вывел из строя критически важный компонент иранской программы баллистических ракет, эта атака парализует возможности исламской республики по производству вооружений, пишет Axios со ссылкой на источники.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
По информации трех источников в Израиле, атака вывела из строя 12 планетарных смесителей, которые используются для производства твердого топлива в баллистических ракетах большой дальности. Этот удар парализует возможности Ирана по производству ракет, заявил также высокопоставленный американский чиновник. Восстановление оборудования может занять не менее года, производить новые ракеты Тегеран пока не сможет, считают собеседники Axios.
Иран, комментируя атаку, не сообщал о повреждениях на объектах производства ракет или беспилотников, напоминает портал. Вооруженные силы Ирана сбили почти все израильские истребители и беспилотники, утверждал член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.
МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по исламской республике нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать территорию страны.