Axios: атака Израиля парализовала производство ракет в Иране

По информации трех источников в Израиле, атака вывела из строя 12 планетарных смесителей, которые используются для производства твердого топлива в баллистических ракетах большой дальности. Этот удар парализует возможности Ирана по производству ракет, заявил также высокопоставленный американский чиновник. Восстановление оборудования может занять не менее года, производить новые ракеты Тегеран пока не сможет, считают собеседники Axios.