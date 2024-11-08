Посольство КНР осудило санкции Лондона против компаний за якобы поддержку России

«Хочу еще раз подчеркнуть, что по украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно продвигал мирные переговоры и способствовал политическому урегулированию. Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», – сказал он.