Посольство КНР осудило санкции Лондона против компаний за якобы поддержку России
Санкции Великобритании против китайских компаний за якобы военную поддержку России нарушают международное право, заявил официальный представитель посольства Китая в Соединенном Королевстве.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что по украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно продвигал мирные переговоры и способствовал политическому урегулированию. Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», – сказал он.
В посольстве КНР призвали Великобританию «исправить ошибки» и снять санкции с китайских компаний. Представитель посольства заверил, что Пекин примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.
7 ноября Великобритания пополнила список физлиц и компаний, на которых накладываются санкции. Под ограничения, в частности, попали иностранные предприятия, которые, как утверждает Лондон, связаны с Москвой. Среди них китайские Jinhua Hairun Power Technology, Xin Quan Electronics, Dongguan Shengyin CNC Equipment, Haineng Machinery и др.