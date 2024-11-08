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Посольство КНР осудило санкции Лондона против компаний за якобы поддержку России

Ведомости

Санкции Великобритании против китайских компаний за якобы военную поддержку России нарушают международное право, заявил официальный представитель посольства Китая в Соединенном Королевстве.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что по украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно продвигал мирные переговоры и способствовал политическому урегулированию. Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», – сказал он.

В посольстве КНР призвали Великобританию «исправить ошибки» и снять санкции с китайских компаний. Представитель посольства заверил, что Пекин примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

7 ноября Великобритания пополнила список физлиц и компаний, на которых накладываются санкции. Под ограничения, в частности, попали иностранные предприятия, которые, как утверждает Лондон, связаны с Москвой. Среди них китайские Jinhua Hairun Power Technology, Xin Quan Electronics, Dongguan Shengyin CNC Equipment, Haineng Machinery и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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