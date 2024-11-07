Великобритания ввела санкции против ряда компаний и физлиц из России

Великобритания ввела санкции против ряда компаний и физлиц из РоссииСписок пополнился 46 новыми обозначениями в рамках антироссийских санкций
Список ограничений со стороны Великобритании пополнился 46 новыми обозначениями в рамках антироссийских санкций. Утверждается, что некоторые компании и физлица, в частности, якобы причастны к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике и связаны с проведением спецоперации России на Украине.
В списке, в том числе, оказалась добровольческая бригада «Эспаньола», которая принимает участие в спецоперации. Среди физлиц в списке ограничений появился бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
В рамках санкций против Ливии ограничения были наложены на военизированную организацию «Африканский корпус» – утверждается, что она якобы связана с Россией. Лондон назвал «командиром» корпуса Андрея Аверьянова, который тоже попал в список ограничений.
Среди российских предприятий, на которых наложены ограничения, – факторинговая компания «Зенит финанс», производитель электронных компонентов «Элесар-групп», ТСК «Вектор» и акционерное общество «Управление перспективных технологий». Под санкции также попали иностранные компании, которые, как утверждает Лондон, связаны с РФ. Среди них: китайские Jinhua Hairun Power Technology, Xin Quan Electronics, Dongguan Shengyin CNC Equipment, Haineng Machinery, Sino Holdings Group, Autel Robotics и др.
Кроме того, санкции наложены на руководителей компаний. Среди них – директор АО «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.