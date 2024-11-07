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Великобритания ввела санкции против ряда компаний и физлиц из России

Список пополнился 46 новыми обозначениями в рамках антироссийских санкций
Екатерина Дорофеева
AP

Список ограничений со стороны Великобритании пополнился 46 новыми обозначениями в рамках антироссийских санкций. Утверждается, что некоторые компании и физлица, в частности, якобы причастны к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике и связаны с проведением спецоперации России на Украине.

В списке, в том числе, оказалась добровольческая бригада «Эспаньола», которая принимает участие в спецоперации. Среди физлиц в списке ограничений появился бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В рамках санкций против Ливии ограничения были наложены на военизированную организацию «Африканский корпус» – утверждается, что она якобы связана с Россией. Лондон назвал «командиром» корпуса Андрея Аверьянова, который тоже попал в список ограничений.

Среди российских предприятий, на которых наложены ограничения, – факторинговая компания «Зенит финанс», производитель электронных компонентов «Элесар-групп», ТСК «Вектор» и акционерное общество «Управление перспективных технологий». Под санкции также попали иностранные компании, которые, как утверждает Лондон, связаны с РФ. Среди них: китайские Jinhua Hairun Power Technology, Xin Quan Electronics, Dongguan Shengyin CNC Equipment, Haineng Machinery, Sino Holdings Group, Autel Robotics и др.

Кроме того, санкции наложены на руководителей компаний. Среди них – директор АО «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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