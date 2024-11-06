Американский Interactive Brokers закрывает счета россиян с ВНЖ в Европе

Американский Interactive Brokers закрывает счета россиян с ВНЖ в ЕвропеУведомления получают даже те клиенты, кто платит налоги в ЕС
Американский Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в крупном российском брокере. Также о таких случаях известно управляющим партнерам юрфирмы FTL Advisers Наталье Пацевой и консалтинговой компании LWM Ленару Рахманову. Подобные письма получают даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги, жалуется источник в брокере. Клиенты О2 Consulting стали получать такие письма в ноябре, в том числе те, у кого есть вид на жительство в Казахстане и ОАЭ, рассказала управляющий партнер юрфирмы Ольга Сорокина.
В письмах, с которым ознакомились «Ведомости», Interactive Brokers объясняет решение закрыть счета клиентов «внутренней политикой». Подлежащие закрытию счета брокер уже пометил как Closing Only (от англ. «только закрытие»): это означает, что клиент может сократить или закрыть позиции и вывести деньги, но не увеличивать и создавать новые позиции.
Interactive Brokers дает возможность перевести подлежащий закрытию счет к другому брокеру через автоматическую систему перевода клиентских счетов (ACATS; аналог СБП для ценных бумаг в США), следует из письма: для этого нужно обратиться в новую, принимающую брокерскую компанию и запросить перевод счета. «Если вы не закроете или не переведете все позиции по счету в течение 30 дней с момента этого уведомления, мы оставляем за собой право ликвидировать оставшиеся позиции по счету, зачислить выручку от ликвидации на ваш счет или распределить ее согласно вашим последним инструкциям по выводу средств», – говорится в сообщении.
«Ведомости» направили запрос в Interactive Brokers.
По мнению Рахманова, решение Interactive Brokers о закрытии счетов касается клиентов с российским паспортом независимо от наличия вида на жительство и налоговой резиденции где-либо еще. Наверняка рано или поздно с этим столкнутся все клиенты американского брокера, сохраняющие гражданство России, уверен Рахманов. «Это просто первая ступень управления клиентской базой – ты ставишь выборку по критерию паспорта и оцениваешь коммерческую выгоду и регуляторный риск. Видимо, для этой компании риск оказался страшнее потенциальной выгоды», – рассуждает он.
Собеседник в брокере согласен, что Interactive Brokers сейчас в целом закрывает счета российских клиентов, а кроме доходности инвестиций такого клиента брокер оценивает еще и риск получения им дохода в санкционной стране (наличие там бизнеса и т. п.).
В FTL Advisers связывают новую волну закрытия российских счетов в Interactive Brokers с обновлением списка блокирующих санкций США, который 30 октября был существенно расширен, рассказывает Пацева. Возможно, что требование о закрытии счетов направлено в большей степени на действующих и бывших сотрудников подсанкционных компаний, не исключает она. Также вероятно, что перепроверка пула клиентов со стороны Interactive Brokers еще не закончилась, предполагает эксперт.
Перевести активы и вывести денежные средства из США будет очень проблематично, предупреждает Пацева. А тем российским клиентам Interactive Brokers, кто еще не получил таких писем, она советует задуматься об альтернативном месте хранения бумаг, уже сейчас открыть другие счета и по возможности переставить туда бумаги как можно скорее.
Сейчас уже можно говорить о том, что даже наличие европейского или швейцарского вида на жительство не гарантирует, что клиентов там не будут сегрегировать и ограничивать, считает собеседник в брокере. Вероятно, что вскоре и там, как в США, финансовые организации начнут интересоваться происхождением средств (не заработаны ли они в России и т. п.) и блокировать их, предупреждает он.
В последнее время у банков и брокеров из недружественных стран есть тенденция руководствоваться в своих решениях не только прямыми регуляторными ограничениями, но и действовать на основе внутренней оценки санкционных рисков, знает Сорокина. Она связывает это не только с санкционными рисками, но и с тем, что любой клиент с российским гражданством требует дополнительных проверок и, как следствие, большого вовлечения ресурса как со стороны комплаенса, так и юридического и административного блоков.
После начала СВО Interactive Brokers начал постепенно вводить ограничения против россиян. Сначала брокер запретил пополнять счета в рублях и открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС. Позже он стал блокировать операции российских граждан с евро и объявил о закрытии счетов с невысокой активностью. Летом этого года Interactive Brokers запретил инвесторам из России пополнять счета в 12 валютах, включая китайские юани, турецкие лиры, японские иены и др.