Американский Interactive Brokers закрывает счета россиян с ВНЖ в Европе

Американский Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в крупном российском брокере. Также о таких случаях известно управляющим партнерам юрфирмы FTL Advisers Наталье Пацевой и консалтинговой компании LWM Ленару Рахманову. Подобные письма получают даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги, жалуется источник в брокере. Клиенты О2 Consulting стали получать такие письма в ноябре, в том числе те, у кого есть вид на жительство в Казахстане и ОАЭ, рассказала управляющий партнер юрфирмы Ольга Сорокина.