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Зарубежные банки не отдают россиянам их еврооблигации

Они ссылаются на невозможность проверить, участвовал клиент в замещении или нет
Артем Кульша
Банки Julius Baer и LLB отказали своим клиентам в распоряжении их еврооблигациями – эксперты говорят, что они опасаются «задвоения» активов/ Freepik

Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций, поскольку не могут быть уверены, что ценные бумаги не были замещены в России. Об этом говорится в сообщениях, направленных банками в ответ на запросы клиентов. «Ведомости» ознакомились с сообщениями, их подлинность подтвердил собеседник в крупном отечественном брокере, где также обслуживаются данные лица. О существовании такой проблемы знает управляющий партнер швейцарского юрбюро LEOLEX Роман Кудинов.

Julius Baer уведомил клиентов, что запрет исходит от бельгийского депозитария Euroclear, который требует от банка однозначного подтверждения того, что клиент не инициировал замену бумаг за пределами цепочки хранения. «Поскольку Julius Baer никогда не может быть полностью уверен в том, что клиент не предпринял таких действий [по замещению бумаг в России], то банк будет нести полную ответственность перед Euroclear. Поэтому передача или продажа этих инструментов в настоящее время невозможна», – говорится в его сообщении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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