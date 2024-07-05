Зарубежные банки не отдают россиянам их еврооблигации

Зарубежные банки не отдают россиянам их еврооблигацииОни ссылаются на невозможность проверить, участвовал клиент в замещении или нет
Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций, поскольку не могут быть уверены, что ценные бумаги не были замещены в России. Об этом говорится в сообщениях, направленных банками в ответ на запросы клиентов. «Ведомости» ознакомились с сообщениями, их подлинность подтвердил собеседник в крупном отечественном брокере, где также обслуживаются данные лица. О существовании такой проблемы знает управляющий партнер швейцарского юрбюро LEOLEX Роман Кудинов.
Julius Baer уведомил клиентов, что запрет исходит от бельгийского депозитария Euroclear, который требует от банка однозначного подтверждения того, что клиент не инициировал замену бумаг за пределами цепочки хранения. «Поскольку Julius Baer никогда не может быть полностью уверен в том, что клиент не предпринял таких действий [по замещению бумаг в России], то банк будет нести полную ответственность перед Euroclear. Поэтому передача или продажа этих инструментов в настоящее время невозможна», – говорится в его сообщении.