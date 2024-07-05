Зарубежные банки не отдают россиянам их еврооблигации

Julius Baer уведомил клиентов, что запрет исходит от бельгийского депозитария Euroclear, который требует от банка однозначного подтверждения того, что клиент не инициировал замену бумаг за пределами цепочки хранения. «Поскольку Julius Baer никогда не может быть полностью уверен в том, что клиент не предпринял таких действий [по замещению бумаг в России], то банк будет нести полную ответственность перед Euroclear. Поэтому передача или продажа этих инструментов в настоящее время невозможна», – говорится в его сообщении.